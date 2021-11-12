2021/11/12 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أطاحت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، بعصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في منطقة الأعظمية شمال العاصمة بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وعلى ضوء معلومات استخبارية وتعاون المواطنين بوجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر في الأعظمية المركز الخبري الوطني.

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