2021/11/12 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله مقارنة بين طريقة تعاطي إيران، من جهة والمملكة العربية السعودية، من جهة أخرى مع لبنان، في ضوء ما بات يُسمّى ب"أزمة قرداحي"، نسبة الى وزير الإعلام جورج قرداحي الذي هاجم الرياض و"أبو ظبي" ودافع عن الهجومات الإرهابية التي يشنّها الحوثيون على أهداف مدنية في السعودية.

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