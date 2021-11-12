السيد القبانجي يدعو القضاء للحكم على مرتكبي مجزرة قتل المتظاهرين قرب الخضراء

2021/11/12 | 14:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، القضاء للحكم على مرتكبي مجزرة قتل المتظاهرين قرب الخضراء.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الاشرف، وتابعتها “الايام نيوز” انه “يستنكر عملية رمي المتظاهرين والتعدي عليهم وقتلهم داعيا القضاء العراقي الى الحكم على الجناة وكشف هويتهم”، مضيفا انه “يستنكر ايضا عملية […]

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