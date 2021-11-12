مسار التاريخ بدون نهاية حتمية - احمد شحيمط

2021/11/12 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_شحيمط مسار التاريخ بدون نهايات قطعية سوى ما يرسمه التاريخ لنفسه من غايات تستدعي أدوات ومجموعة من الشروط الموضوعية والمادية في عملية الانتقال العسيرة نحو الممكن، مسار متصل ومنفصل، تراكمات الماضي وتلك الإضافة النوعية في التجديد، حصيلة النتائج الممكنة في مجال العلم والتقدم التقني، قطعية التطور مهمة للنوع البشري في السيطرة على الطبيعة، والتقليل من الصراعات، تتقدم المجتمعات نحو الأمام، وتقاس عجلة التاريخ بمق ......





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