قتلى وجرحى جراء انفجار بمسجد في أفغانستان

2021/11/12 | 14:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

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