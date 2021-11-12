2021/11/12 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت قيادة عمليات الأنبار، الجمعة، مواصلتها في مطاردة عصابات داعش ودك أوكارهم في المحافظة، مشيرة إلى القاء القبض على عدد من المطلوبين.وقال إعلام القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الأنبار تعلن اعتقال عدد من المطلوبين المركز الخبري الوطني.

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