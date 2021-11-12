2021/11/12 | 14:48 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال موازنة العام 2022.. الكشف عن خطة لتطوير مطار البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال موازنة العام 2022.. الكشف عن خطة لتطوير مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال موازنة العام 2022.. الكشف عن خطة لتطوير مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).