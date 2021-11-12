الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يواصلان بحث بروتوكول أيرلندا الشمالية

2021/11/12 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستضيف لندن اليوم الجمعة أحدث جولة محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية بين الجانبين حول بأيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

ومن المقررأن يلتقي كبير مفاوضي الحكومة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي، لورد فروست، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش اليوم، في أحدث جولة محادثات على بروتوكول أيرلندا الشمالية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية بي آيه ميديا.

وعرض الاتحاد الأوروبي في أكتوبر(تشرين الأول) سلسلة تعديلات على البروتوكول، والتي كان من شأنها أن تزيل 80% من عمليات تفتيش البضائع بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.

ولكن المملكة المتحدة تريد المزيد وإزالة دور القضاة في محكمة العدل الأوروبية بوصفهم محكمي نزاعات.

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