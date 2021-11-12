عون: لبنان لا يمكنه تحمل بقاء اللاجئين السوريين

2021/11/12 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، لنائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، إن “لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء التي يرتبها استمرار النزوح السوري إلى لبنان”.

وحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، طالب عون الاتحاد الأوروبي “بالعمل على تسهيل عودتهم إلى المناطق السورية الآمنة”.

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