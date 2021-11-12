2021/11/12 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أقيمت صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة الصدر بإمامة “حسين الأسدي” وفق اجراءات صحية مشددة.وقال الشيخ الأسدي : الدولة بالمفهوم الحديث هي كيان سياسي مع حكومة مركزية تحافظ على الاستخدام الشرعي للقوة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة بغداد: الكتلة الصدرية تسعى إلى حكومة أغلبية وطنية غير تابعة المركز الخبري الوطني.

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