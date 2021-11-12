2021/11/12 | 14:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابي وتدمير وكر بعملية استباقية في كركوك.وذكر بيان للخلية، أنه “بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، نفذت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال اللواء 45، عملية أمنية استباقية نوعية في وادي الشاي”.وأضاف أن “العملية أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين […]

ظهرت المقالة الإعلام الامني: القوات الأمنية تقتل إرهابياً وتدمر وكراً بعملية استباقية في كركوك أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الامني: القوات الأمنية تقتل إرهابياً وتدمر وكراً بعملية استباقية في كركوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الامني: القوات الأمنية تقتل إرهابياً وتدمر وكراً بعملية استباقية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).