السفارة العراقية في موسكو تبدأ بتسجيل الراغبين بالعودة الطوعية

2021/11/12 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

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هذا وبدأت السفارة العراقية في موسكو بتسجيل الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق .

وأعلنت وزارة الخارجية المباشرة بإصدار جوازات مرور للعراقيين العالقين في بيلاروس وتيسير عودتهم الامنة, ودعت وزارة الخارجية جميع الراغبين بالعودة الطوعية أن يبادروا بتسجيل أسمائهم.

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