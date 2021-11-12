بينهم متهم بالإرهاب.. الإطاحة بعدد من المطلوبين والمخالفين في بابل

2021/11/12 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة، الإطاحة بعدد من المطلوبين والمخالفين في المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "القت القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة وضبط عدد اخر منالمخالفين بحيازة المواد المخدرة ، وذلك من خلال الجهود الاستثنائية لمفارزها من قسم شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزةالأمنية الساندة والاختصاص بتفتيش الوافدين ومطابقة معلوماتهم الشخصية مع الحاسبات الامنية ضمن السيطراتالرئيسية بالمحافظة".

واضافت ان "مفارز سيطرة الشهداء (الآثار سابقاً) ، شمالي مدينة الحلة ، ألقت القبض على (٣) مطلوبين بقضايا مختلفةأحدهم متهم وفق المادة (4 إرهاب) ، كذلك شخصين آخرين عُثر بحوزتهما على امبولة استنشاق مخدرات نوع كريستال مععدد قليل من الحبوب المخدرة"، مبينة ان "مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون ، شمالي مدينة الحلة ، تمكنت من القبضعلى متهم مطلوب وفق المادة (٣٢ مخدرات)، وايضاً على شخصين آخرين ضبط بحوزتهما على ما يقارب الـ(٦ غرام) منالمخدرات مع نحو (١٨) حبة مخدرة".

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