القوات الأمنية تقتل إرهابياً وتدمر وكراً بعملية استباقية في كركوك

2021/11/12 | 14:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابي وتدمير وكر بعملية استباقية في كركوك.وذكر بيان للخلية، أنه “بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، نفذت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال اللواء 45، عملية أمنية استباقية نوعية في وادي الشاي”.وأضاف أن “العملية أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين بداخله مواد متنوعة وقتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وجرح عنصر آخر من داعش، وما زالت العملية مستمرة للبحث عن هذا الإرهابي وتطهير المنطقة”.

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