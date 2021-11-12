2021/11/12 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الفنّانة اللبنانية نادين نسيب نجيب قائمة المواضيع الرائجة على تويتر، بعد إطلالة إعلامية، تحدثت فيها عن تداعيات قرار انفصالها التي لاتزال تواجهها، وسر نجاح "صالون زهرة"، وموقفها من المقارنة بين شكلها قبل وبعد عمليات التجميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدثت عن انفصالها وعمليات التجميل.. تفاعل كبير مع إطلالة نادين نسيب نجيم في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدثت عن انفصالها وعمليات التجميل.. تفاعل كبير مع إطلالة نادين نسيب نجيم في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).