العراق.. تدمير 8 أهداف لداعش في جبال جمرين

2021/11/12 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، بتدمير 8 مواقع لعناصر تنظيم داعش في سلسلة جبال جمرين الممتدة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

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