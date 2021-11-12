2021/11/12 | 15:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرداحي: لم يطرح موضوع استقالتي خلال اجتماعي مع بري ولست متمسكا بمنصب وزاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرداحي: لم يطرح موضوع استقالتي خلال اجتماعي مع بري ولست متمسكا بمنصب وزاري) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرداحي: لم يطرح موضوع استقالتي خلال اجتماعي مع بري ولست متمسكا بمنصب وزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).