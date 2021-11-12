محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للشهر الماضي

2021/11/12 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر تشرين الأول.

وأعلنت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية، تفوق النجم المصري على البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم ماشستر يونايتد وباقي نجوم الدوري الإنجليزي بعد المستويات المميزة التي قدمها في الشهر الماضي.

ولم يترك "الملك المصري" كما يحلو لعشاق ليفربول تسميته، أي فرصة للمنافسين بعد تسجيله 5 أهداف بالإضافة إلى صناعة 4 آخرين في 4 مباريات فقط، ليسجل أعلى معدل مشاركة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل في أول 5 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أن فعلها تييري هنري مع أرسنال في موسم 2001-2002.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

المصدر: سبوتنيك

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