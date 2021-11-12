الخارجية تتحدث عن توجيه حكومي بشأن العراقيين العالقين على حدود أوربا

2021/11/12 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الخارجية، الجمعة، عن توجيه حكومي بشأن العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (12 تشرين الثاني 2021)، إن "جهود الوزارة، دبلوماسياً وسياسياً مستمرة في دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين العراقيين".

وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، شدد على أهمية تحقيق أعلى درجات الاستجابة لبعثات العراق في الخارج بشأن موضوعة المهاجرين العراقيين"، مؤكداً "منح جوازات العبور وتنسيق العودة الطوعية عبر الناقل الوطني".

وأوضح أن "شبكات الاتجار وتهريب البشر توقع بالمهاجرين في شراكها"، داعياً "المسافرين ألا يكونوا ضحية لها".

وتابع الصحاف: "نتابع باهتمام بالغ الموقف على طول الشريط الحدودي الممتد بين بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ونوجه سفاراتنا بتقديم أقصى ما يمكن لتعزيز أمن الأفراد المسافرين".

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