2021/11/12 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، فوز العراق بعضوية الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم بأعلى الأصوات.

وذكرت الاولمبية في بيان ان “رئيسُ الاتحاد العراقيّ للقوس والسهم سعد المشهداني، فاز بعضويةِ الاتحاد الآسيوي للعبة خلال الانتخاباتِالتي أقيمت صباح اليوم الجمعة في بنغلاديش، بعد حصوله على أعلى الأصوات وعددها ٢٧ صوتاً من أصل ٢٨ صوتاً”.

واوضحت ان “الانتخاباتُ اسفرت عن فوز الكوري الجنوبي جانك هو بمنصب الرئيس والبنغلاديشي جابول نائباً أول والتايلندي كوزفنتانائباً ثانياً وبيتر نائباً ثالثاً من تايوان، فيما أسفرت انتخاباتُ الأعضاء عن فوزِ سعد المشهداني بالترتيب الأول، يليه الينور من كازاخستانثم الهند وإيران والنيبال”.

واضافت ان “الانتخاباتُ اسفرت أيضاً عن فوز أميني السر والمالية للاتحاد العراقيّ بالقوس والسهم (الدكتور كريم حمد والسيد محمدفياض) باللجان الفنيةِ للاتحادِ الآسيوي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).