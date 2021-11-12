مسودة مؤتمر باريس حول ليبيا تهدد بمعاقبة من يعرقل الانتخابات

2021/11/12 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مسودة مؤتمر باريس حول ليبيا اليوم الجمعة، إن من يحاول عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسب، وقد يواجه عقوبات من الأمم المتحدة.

وحثت المسودة التي اطلعت عليها رويترز كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول).

كما دعت أيضاً إلى تنفيذ خطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

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