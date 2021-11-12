انفجار عنيف يستهدف مسجدًا شيعيًا شرقي افغانستان

2021/11/12 | 15:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية.ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد، حيث تنشط عصابات داعش الارهابية منذ استولت طالبان على السلطة في آب.وقال مسؤول في طالبان: “يمكنني التأكيد أن انفجاراً وقع […]

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