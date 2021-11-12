المفوضية تحسم الجدل: قانون الانتخابات لا يسمح بالعد اليدوي الشامل

2021/11/12 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ردت مفوضية الانتخابات، على حقيقة وجود “تهديدات وضغوط” عليها للتأثير بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.وقال عضو اعلام المفوضية في تصريح متلفز :”لا توجد تهديدات او […]

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