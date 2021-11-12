متنبئ جوي يوضح خارطة الأمطار والثلوج في المحافظات العراقية

2021/11/12 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "المنخفض الجوي في الطبقات العليا المؤثر حاليا أخذ بالابتعاد شرقا"، منوها ان "التصعيد الرطب كما يلاحظ من صورة الاقمار يقع يمين المنخفض باتجاه ايران وشمال شرق العراق، فيما الجانب الايسر رياح هابطة جافة".

واضاف ان "الامطار اليوم الجمعة تشمل السليمانية وشرق كركوك ومناطق شرق وشمال شرق اربيل وتنتهي فرص الامطار خلال ساعات النهار"، متوقعا ان "الثلوج ستكون على مرتفعات شمال شرق اربيل ".

وتابع ان "الرياح ستستقر في عموم المدن على الاتجاه الشمالي الغربي مع برودة نسبية خصوصا خلال ساعات الصباح والليل".

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