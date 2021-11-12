الحشد يعتمد اسلوب

2021/11/12 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، اعتماد المفارز الجوالة في تامين شريان الكهرباء القادم من بغداد.

‏وقال الناطق باسم محور ديالى، صادق الحسيني، في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "7 خطوط لنقل الكهرباء من بغداد الى محافظات عدة تمر ضمن قواطع الحشد الشعبي سواء في حمرين او الصفرة او شمال المقدادية او اكباشر وهو خطوط ستراتيجية تنقل مئات الميغاواطات لتأمين الطاقة للمحافظات سواء في كركوك او صلاح الدين او ديالى".

وأضاف أن "الحشد الشعبي اعتمد اسلوب المفارز الجوالة في تأمين الخطوط في الاونة الاخيرة خاصة مع ورود معلومات عن نية داعش الارهابي استهدافها مع بداية موسم الشتاء".

ولفت إلى أن "الحشد يعتمد الكمائن والعمليات المباغتة بالاضافة الى المفارز الجوالة في تامين خطوط الابراج التي يمر 70% منها في مناطق نائية ومعقدة جدا من ناحية التضاريس".

‏وأشار إلى أن "الايجابية المهمة في خطط حماية ابراج الكهرباء هو اعتماد الطيران المسير في تمشيط خطوط الابراج لمسافات بعيدة وهذه خطوة ستعزز من قدرتنا في احباط اي محاولات ترمي لاستهداف خطوط الابراج".

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