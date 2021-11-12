دراسة تكشف العلاقة بين الخرف وأنواع معينة من الأطعمة..تعرف عليها

2021/11/12 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشفت دراسة حديثة تم نشرها في مجلة "علم الأعصاب" أن تناول الأطعمة المسببة للالتهابات، ترفع احتمالية الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

وحسبما ذكر الباحثون في جامعة كابوديستريان الوطنية بأثينا، فإن تناول الكثير من الفواكه والخضروات والفاصولياء والأطعمة الأخرى التي لها خصائص تبريد الالتهابات، تقلل احتمالية الإصابة بالخرف مع التقدم في السن.

وأشار الباحثون إلى أن الإكثار من الأغذية المسببة للالتهابات كالمعجنات والأطعمة المقلية والأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات، يجعلنا عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير واللغة وحل المشكلات، بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بمن لا يتناول تلك الأطعمة.

وأوضح مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور نيكولاوس سكارميس، الأستاذ في علم الأعصاب بجامعة كابوديستريان، أن النظام الغذائي قد يؤثر على صحة الدماغ من خلال العديد من الآليات، ووفقا لنتائجنا، قد يكون الالتهاب أحد هذه الآليات.

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