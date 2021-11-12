الخارجية : جهودنا مستمرة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين

2021/11/12 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة الخارجية استمرار جهودها لدعم العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين .ونقلت الوكالة الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف قوله:" ان جهود الوزارة دبلوماسياً وسياسياً مستمرة في دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين العراقيين".واوضح الصحاف :" ان وزير الخارجية يشدد على اهمية تحقيق اعلى درجات الاستجابة لبعثات العراق في الخارج بشأن موضوع المهاجرين العراقيين".وأشار الى:" ان شبكات الاتجار وتهريب البشر توقع بالمهاجرين في شراكها ، ونهيب بالمسافرين ان لايكونوا ضحية لها".واضاف:" نتابع باهتمام بالغ الموقف على طول الشريط الحدودي الممتد بين بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا،ونوجه سفاراتنا بتقديم اقصى مايمكن لتعزيز أمن الافراد المسافرين"./انتهى7

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