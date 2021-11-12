افغانستان: انفجار عنيف يستهدف مسجدًا شيعيًا شرقي البلاد

2021/11/12 | 15:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية.ووقع الانفجار في منطقة سبين غار في الولاية الواقعة في شرق البلاد، حيث تنشط عصابات داعش الارهابية منذ استولت طالبان على السلطة في آب.وقال مسؤول في طالبان: “يمكنني التأكيد أن انفجاراً وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار وأن هناك ضحايا وقتلى”.وأكد طبيب في مستشفى محلي أنه”حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحا”.

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