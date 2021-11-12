واحد من بين 100 مليون.. صياد يعثر على جراد بحر أزرق نادر للغاية

2021/11/12 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل أحد الصيادين، من ولاية مين الأمريكية، في الحفاظ على جراد البحر الأزرق النادر للغاية الذي اصطيد مؤخرًا ويتميز بلون حلوى القطن.

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