2021/11/12 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أعدت عقارب ساعتك ساعة إلى الخلف تماشيًا مع التوقيت الشتوي؟ كيف ستفيد من الساعة الإضافية؟ أسئلة عديدة أخرى يجيب عليها اختصاصيون في النوم والصحة العقلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تفيد من الوقت الإضافي وتحافظ على صحتك العقلية... عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تفيد من الوقت الإضافي وتحافظ على صحتك العقلية... عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).