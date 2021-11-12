2021/11/12 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفض الاتحاد العراقي للدراجات، يوم الجمعة، المشاركة في اجتماع الاتحاد العربي للعبة، على هامش بطولة العرب التي تنطلق غداً في مصر.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات، ساجد سليم، في تصريح صحافي، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر ترفض منح “الفيزا” للوفد العراقي للدراجات المركز الخبري الوطني.

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