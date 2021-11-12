بيلاروس ترد على بيان بولندا بشأن المهاجرين

2021/11/12 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اتهم الناطق باسم لجنة حرس الحدود البيلاروسية، أنطون بيتشكوفسكي، بولندا بنشر معلومات كاذبة حول أعمال حراس الحدود البيلاروس الذين يزعم أنهم ساعدوا المهاجرين في خرق حدود بولندا.

وقال بيتشكوفسكي ، اليوم الجمعة: "تعد المعلومات العامة المماثلة من جانب بولندا محاولة لتشويه سمعة العسكريين البيلاروس.



ونرى أن كل جهود الجانب البولندي لا تهدف في الوقت الراهن إلى تسوية قضية أزمة المهاجرين المتواجدين على حدود الاتحاد الأوروبي، بل إلى النشر النشيط للمعلومات المزيفة".

المصدر: روسيا اليوم

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