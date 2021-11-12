الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا

2021/11/12 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت معلومات “مقلقة إلى حد ما” عن الوضع على الحدود الأوكرانية، رداً على سؤال حول تقرير عن قلق واشنطن من احتمال شن موسكو هجوم على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية اليوم الجمعة: “نواصل متابعة الوضع والمعلومات التي لدينا حتى الآن مقلقة إلى حد ما”.

وأشار تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن تحركات قوات داخل روسيا، من أحد أسباب قلق الولايات المتحدة.

ونفى الكرملين اليوم الجمعة، التقرير قائلاً إن روسيا لا تشكل تهديداً لأحد.

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