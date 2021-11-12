2021/11/12 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إنه ليس متمسكا بمنصب وزاري وليس في وارد أن يتحدى أحدا، وذلك على خلفية دعوات وجهت له للاستقالة إثر الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.قرداحي: لست […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرداحي: لم يطرح موضوع استقالتي خلال اجتماعي مع بري المركز الخبري الوطني.

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