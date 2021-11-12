2021/11/12 | 16:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

شهدت محافظة أربيل في إقليم كردستان، أول بوادر تساقط الثلوج.

وأظهرت بعض الصور، قضاء حاج عمران التابع لمحافظة أربيل وقد غمرته الثلوج:

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