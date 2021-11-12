2021/11/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن نتائج ومصير حملة عبير لرفع التجاوزات التي اطلقاها رئيس مجلس الوزراء بعد حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء والذي سميت الحملة على اسمه.

وقال نائب المحافظ سامي الحساني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الحملة اطلقت في جميع محافظات العراق لرفع التجاوزات باستثناء السكنية، وانها حققت نتائج مهمة".

واضاف، ان " الحملة لم تتوقف وان مديريات البلدية تنفذ مراحل من تلك الحملة وهي مستمرة في رفع التجاوزات".

ودعا "المواطنين ان يتعاونوا مع الجهات المختصة لكي تكون المدن اجمل وخالية من التجاوزات ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تكشف حقيقة توقف العمل بـ "حملة عبير") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تكشف حقيقة توقف العمل بـ "حملة عبير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).