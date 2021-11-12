ميزة رائعة من إنستغرام تشجعك على أخذ استراحة

2021/11/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

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ميزة رائعة أعلن عنها رئيس إنستغرام، آدم موسيري، قائلاً إن المنصة تختبر ميزة أخذ استراحة لتذكير المستخدمين عندما يقضون وقتا طويلاً عبر المنصة.

وصرح موسيري في مقطع فيديو نشر عبر تويتر: "إذا قمت بالاشتراك، فإن هذه الميزة تشجعك على أخذ استراحة من المنصة بعد قضاء فترة معينة من الوقت مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة"، مضيفاً أن الميزة جزء من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيداً من التحكم في تجربتهم.

كما أوضح: "أنت تعرف ما هو الأفضل لك عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامك للتطبيق.



لكن نريد التأكد من أننا نقدم لك الأدوات لتشكيل التجربة بما يناسبك".

يأتي اختبار ميزة أخذ استراحة وسط تدقيق مكثف ضد المنصة وشركتها الأم ميتا (فيس بوك سابقاً) بعد أن أدلت فرانسيس هوغن بشهادتها أمام الكونغرس حول البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستغرام يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الصحة العقلية للشباب.

وأخبر المراهقون باحثي الشركة أنهم شعروا بالإدمان على إنستغرام، لكن لم يكن لديهم القدرة على ضبط النفس لتقليل استخدامهم بالرغم من أنهم كانوا يفضلون التحقق من التطبيق مرات أقل.

يذكر أن نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، نيك كليج، كان قال في الشهر الماضي إن الشركة تطور ميزة أخذ استراحة جنباً إلى جنب مع ميزات مماثلة مع وضع المراهقين في الاعتبار.

مضيفاً: "عندما ترى أنظمتها أن المراهق ينظر إلى نفس المحتوى مراراً وتكراراً، ومحتوى قد لا يكون مفيداً لرفاهيته، فإننا نحثه على النظر إلى محتوى آخر".

كذلك أكد متحدث باسم الشركة أنه يتعين على المستخدمين الاشتراك في الميزة لتنشيطها.



غير أنه لفت إلى أن الشركة ترسل إشعاراً إلى المراهقين يحثهم على تشغيلها.

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