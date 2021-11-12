استشهاد راعي اغنام بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الموصل

2021/11/12 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا / استشهد راعي اغنام بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان راعي اغنام استشهد بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قرية المحطة بقضاء البعاج غرب الموصل".واضاف المصدر :" ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الراعي للطب العدلي "./انتهى

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