2021/11/12 | 16:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن توجيه حكومي بشأن العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي، إن “جهود الوزارة، دبلوماسياً وسياسياً مستمرة في دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين العراقيين”.وأضاف أن “وزير الخارجية فؤاد حسين، شدد على أهمية تحقيق أعلى درجات الاستجابة لبعثات العراق في الخارج بشأن موضوعة المهاجرين العراقيين”، مؤكداً “منح جوازات العبور وتنسيق العودة الطوعية عبر الناقل الوطني”.وأوضح أن “شبكات الاتجار وتهريب البشر توقع بالمهاجرين في شراكها”، داعياً “المسافرين ألا يكونوا ضحية لها”.وتابع الصحاف: “نتابع باهتمام بالغ الموقف على طول الشريط الحدودي الممتد بين بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ونوجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تتحدث عن توجيه حكومي بشأن العراقيين العالقين على حدود أوروبا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تتحدث عن توجيه حكومي بشأن العراقيين العالقين على حدود أوروبا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تتحدث عن توجيه حكومي بشأن العراقيين العالقين على حدود أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).