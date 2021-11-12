كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع حادث سير مروع في كاليفورنيا

2021/11/12 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرات مراقبة لحظة وقوع حادث مأساوي أودى بحياة فتى يبلغ من العمر 12 عامًا في أحد شوارع مدينة ساوث غيت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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