2021/11/12 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال مساعد سابق للأمير تشارلز من إدارة مؤسسة أنشأها النجل البكر للملكة إليزابيث الثانية بسبب اتهامات وُجهت إليه بمحاباة رجل أعمال سعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "محاباة" رجل أعمال سعودي.. استقالة نهائية لمدير مؤسسة الأمير تشارلز) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "محاباة" رجل أعمال سعودي.. استقالة نهائية لمدير مؤسسة الأمير تشارلز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).