سقوط قتلى وجرحى بانفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة

2021/11/12 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انفجار داخل مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في حركة طالبان قوله أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار, في حين أكد مصدر طبي وقوع ثلاثة قتلى وخمسة جريحا من جراء الانفجار.

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