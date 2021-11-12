وزارة النفط تصدر توضيحاً ’هامّاً’ بشأن حقل ’أريدو’ جنوبي العراق

2021/11/12 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة النفط العراقية، الجمعة، توضيحاً بشأن ما تم تداوله حول حقل "اريدو" النفطي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، إنه "اشارة الى ما تم نشره وتداوله من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية حول حقل اريدو، ولعدم دقة بعض المعلومات التي اوردتها هذه الوكالات والمواقع الاخبارية، فإن وزارة النفط توضح بأن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016 وهو يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس باكتشاف جديد".

وأضاف بيان الوزارة أنه "تم احالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية بنسبة 60٪؜ وانبكس اليابانية بنسبة (40% )، وتم التوقيع على العقد عام 2012، وان مساحة الرقعة العاشرة تبلغ (5806 )كم مربع، وان العقد قد تضمن حفر (9) ابار (3)استكشافية و (6) تقييمية خلال الفترة الاستكشافية".

وتابع البيان "نتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل اريدو ضمن الرقعة العاشرة بناءاً على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد عام "2016.

وتشير التوقعات الاولية نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة وفق البيان بأن "المخزون النفطي يتراوح مابين (7 -12) مليار برميل، وان انتاج الذروة المقترح (250)الف برميل باليوم".

وأكد بيان الوزارة أنه "قد قدم المشغل (شركة لوك اويل) اعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي الى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير الحقل".

وختم بالقول "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة النفط بدور وسائل الاعلام والصحافة والمواقع الاخبارية ، فإنها تناشد الجميع بتوخي الدقة والموضوعية والمهنية عند تداول الاخبار المتعلقة بالقطاع النفطي خدمة للصالح العام .

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