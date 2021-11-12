2021/11/12 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى كيفية تأثير تناول الملح على تدفق الدم في الدماغ.وكشفت دراسة هي الأولى من نوعها بقيادة باحثين في جامعة ولاية جورجيا، الولايات المتحدة، عن معلومات جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة توضح كيفية تأثير الملح على تدفق الدم في الدماغ المركز الخبري الوطني.

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