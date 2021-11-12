البنك المركزي: العملات الافتراضية غير خاضعة للضوابط وعملات التضارب فيها خطيرة

2021/11/12 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر البنك المركزي العراقي من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية لعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

البنك اكد في بيان إن التحذير من العملات الرقمية بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة بها ولتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بها، وأوضح البنك المركزي انه لا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل في سوق العملات الرقمية ولم يمنح رخصة لأية عملة رقمية مشفرة حالياً.

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