الموقف الوبائي: أكثر من 890 إصابة جديدة و26 حالة وفاة

2021/11/12 | 16:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 2.06 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتضمن تسجيل 892 إصابة، و26 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 1452 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.7%.

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