كركوك: اعتقال مسؤول مالية داعش

2021/11/12 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، من القاء القبض على مسؤول توزيع المبالغ المالية لعوائل داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 تشرين الثاني 2021)، انه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت على تواجد احد العناصر الارهابية المسؤولة عن توزيع المبالغ المالية اوما تسمى (الكفالات) لعوائل داعش الارهابي في كركوك، وعلى اثر ذلك وبالاشتراك مع كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية تم القبض عليه".

واضاف البيان، انه "كان من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

N.A

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