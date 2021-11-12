2021/11/12 | 16:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. القوة الجوية تدمر 8 مواقع لمسلحين في سلسلة جبال حمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/12 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. القوة الجوية تدمر 8 مواقع لمسلحين في سلسلة جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. القوة الجوية تدمر 8 مواقع لمسلحين في سلسلة جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).