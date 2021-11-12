وزارة النفط تقدم معلومات تفصيلية عن حقل اريدو

2021/11/12 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن حقل اريدو، لافتة إلى أنه تم اكتشافه عام 2016.وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اشارة الى ماتم نشره وتداوله من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية حول حقل" اريدو " ولعدم دقة بعض المعلومات التي اوردتها هذه الوكالات والمواقع الاخبارية، فإن وزارة النفط توضح بإن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016 ".وأضاف، أن "الحقل يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس بإكتشاف جديد ، حيث تم احالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية بنسبة 60٪؜ وانبكس اليابانية بنسبة (40% )".وأكد البيان، أنه "تم التوقيع على العقد عام 2012 وان مساحة الرقعة العاشرة تبلغ (5806 )كم مربع، وان العقد قد تضمن حفر (9 )ابار ( 3 )استكشافية و (6 )تقييمية خلال الفترة الاستكشافية".وبين، أنه "نتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل "اريدو " ضمن الرقعة العاشرة بناءاً على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد عام 2016".وأكمل البيان بالقول: "تشير التوقعات الاولية نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة بإن المخزون النفطي يتراوح مابين (7 -12 ) مليار برميل"، لافتا إلى أن "انتاج الذروة المقترح (250 )الف برميل باليوم".وأردف: "قد قدم المشغل (شركة لوك اويل) اعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي الى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير الحقل". ودعت وزارة النفط، بحسب البيان، الجميع إلى "توخي الدقة والموضوعية والمهنية عند تداول الاخبار المتعلقة بالقطاع النفطي خدمة للصالح العام".

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