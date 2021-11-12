النفط تصدر توضيحاً بشأن حقل اريدو

2021/11/12 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغظاد/نينا/ أصدرت وزارة النفط توضيحاً بشأن حقل (اريدو).وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016 وهو يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس بإكتشاف جديد، حيث تم احالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية بنسبة 60٪؜ وانبكس اليابانية بنسبة (40% )، وتم التوقيع على العقد عام 2012 وان مساحة الرقعة العاشرة تبلغ (5806 )كم مربع وان العقد قد تضمن حفر (9 )ابار ( 3 )استكشافية و (6 )تقييمية خلال الفترة الاستكشافية".وتابعت:" نتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل "اريدو " ضمن الرقعة العاشرة بناء على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد عام 2016".واضافت:" ان التوقعات الاولية تشير نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة بإن المخزون النفطي يتراوح مابين (7 -12 ) مليار برميل ، وان انتاج الذروة المقترح (250 )الف برميل باليوم ".وتابعت:" قدم المشغل (شركة لوك اويل) اعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي الى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير الحقل"./انتهى7

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